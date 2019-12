José Miguel Viñuela recordó la muerte de Javiera Suárez con potente mensaje

El pasado jueves, la experiodista y animadora de televisión, Javiera Suárez, cumplió seis meses desde su fallecimiento producto de un cáncer que la mantuvo en lucha por muchos años y que en su etapa final no pudo sortear.

Por ello es que el animador de Mega y amigo de la periodista, José Miguel Viñuela, la recordó a través de sus redes sociales con un potente mensaje: "Seis meses amiga linda… espero de corazón que estés disfrutando en la gloria de Dios", comenzó escribiendo en el texto que fue acompañado con una fotografía de Javiera en su boda, la que se realizó en septiembre de 2018.

"Te echamos mucho de menos. Nunca se nos va a olvidar las lindas palabras que nos dijiste en nuestro Matrimonio: 'Si no tengo Amor, nada Soy'", agregó el conductor del "Mucho Gusto" de Mega.

Las palabras de Viñuela se sumaron a las de su esposo, Cristián Arriagada: "Han pasado ya 6 meses de tu partida y cuando le dije a Pedrito en el cementerio que veníamos a visitar a la mamá me miró sorprendido y me dijo ‘papá, la mamá no está acá, está en el cielo. Este es el jardín de la mamá", escribió en su cuenta de Instagram.