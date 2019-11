José Maza y la crisis social: 'Chile era la Corea del Norte del capitalismo'

"Somos polvo de lacrimógenas. A eso estamos reducidos", expresó José Maza, Premio Nacional de Ciencias Exactas, entrevistado por Ciudadano ADN a más de un mes del comienzo del estallido social. El astrónomo se declaró "expectante de ver qué pasa. Soy el chileno del año, me pusieron bien difícil el año".

Un año que, para él, cambió drásticamente el 25 de octubre, "con ese millón 300 en la Plaza Italia, hay un antes y un después, ahí despertó Chile. Pero en el mall de La Dehesa algunos siguen durmiendo. 'Ándate a tu población roto tal por cual'. O el guatón del lago, 'váyanse de mi lago'. Eso es lo que gatilló todo esto. Esa imagen golpeó a todo Chile, es la imagen del abuso. Los demás son insectos que vienen a perturbar, 'ándate a tu población, a esa jaula en la que te tenemos'", graficó.

Según recordó en la entrevista, "en Chile siempre hubo gente de mucho dinero, Jorge Alessandri era bastante adinerado, pero no andaba en un Rolls Royce. Ahora hay Lamborghinis, autos de 150, 200 millones. Antes la gente tenía más pudor, se decía 'yo tengo plata pero no tengo para qué tirársela a los demás'".

Algo que, para el astrónomo, tiene directa relación con la educación. "Durante 200 años en Chile no hemos querido educar a la gente, 'para qué educarlo si es campesino'. Quemaron la Casona Schneider, un atentado contra la belleza, que alguien no aprecie eso es porque no tiene educación, no lo hemos querido educar. Por no haber querido educar al bisabuelo del que hoy día anda quemando la casa Schneider, no nos sorprendamos de estos arrebatos absurdos".

Un estallido social que, para Maza, tiene que ver con que "en la última elección surgieron grupos con orgánica relativamente débil a mi entender, tenemos un montón de parlamentarios de distintos grupos. La gente no vio salida y salió a la calle, al salir salieron los narcotraficantes y delincuentes profesionales, y el propio Presidente confundió ese oportunismo con el estallido social, que son fenómenos distintos".

Al respecto, Maza hizo un llamado a que "paremos los saqueos, que no nos saqueen más las AFP, las autopistas, las isapres, el agua, esos saqueos elegantes", unos que se daban porque "Chile era la Corea del Norte del capitalismo, nadie controlaba nada, pero se acabó esta primavera".

Ante la posibilidad de una nueva Constitución, el académico se mostró "esperanzado de que prenda esta idea, pero siempre hay letra chica" llamando a que, si se logra una Convención Constituyente, "de 200 integrantes, haya 100 mujeres y 100 hombres, no una cuota de género. Los pueblos originarios, que son el 10 o 15%, si son 200 tienen que haber 20".

Precisamente, Maza fue uno de los autores de la carta que -junto a otras personalidades de las ciencias, las artes y la cultura- entregó a la Cámara de Diputados para mostrarse disponibles para el proceso de esa nueva Constitución. En la entrevista, reconoció que "hay ideas que suscribimos los que la firmaron que pasan por imposibles bajo el marco constitucional actual", pero que se instalaron con la intención de “ponerlas sobre la mesa para que debatamos sobre ellas”.

Para el astrofísico, "Chile debe ser un país de ciudadanos, donde todos podemos tener un rol, sentarnos a la mesa y tratarnos con el debido respeto. Creo en una sociedad más horizontal, no tanto en términos de poder adquisitivo, sino que se respete al señor que saca la basura, al que hace el pan que me voy a comer".

También se mostró conmovido por los casos de pérdidas de ojos en manifestantes a manos de Carabineros durante este estallido. "Es muy duro. En la mayoría de los países civilizados las escopetas con balas de goma están prohibidas. Aquí se han usado de una manera indiscriminada. Es una vergüenza que el Director General (de Carabineros) no haya retirado los fusiles, si un carabinero los usa mal hay que retirarlos todos". Además, le preocupa que "han tirado bombas lacrimógenas en circunstancias que es absurdo usarlas. Carabineros tiene una rabia porque han estado muy exigidos, entonces al que ven por ahí lo mojan".

Frente a los saqueos, que para él son obra de "narcotraficantes y delincuentes profesionales", expresó su preocupación porque "la Inteligencia de Carabineros no puede distinguir entre exaltados y pacíficos, ha quedado muy corta". Sin embargo, no es enemigo de que los militares custodien "infraestructura crítica", tal como anunció el presidente. "En el aeropuerto de Paris andan 4 o 5 soldados de verdad, no soldaditos de plomo, con una tremenda metralleta, custodiando el Charles de Gaulle. Ateniéndose a las reglas".

El problema, para Maza, es que durante el toque de queda "salieron chiquillos de 18 o 19 años que están haciendo el servicio, que no tienen herramientas técnicas para enfrentar una manifestación. Me parece peligroso darle un fusil a un cabro que puede no saber reaccionar de acuerdo al protocolo. Un militar de carrera, que tenga 30 años, tiene muchas más herramientas".

"Esto llegó a su límite, tenemos que parar esta cuestión", señaló enfático, aunque insistió en que "la culpa no la tiene el chancho sino el que le da afrecho. Los grandes empresarios son los que produjeron la explosión social, con la violencia que ejercieron sobre la población". Por eso, espera "ver a la SOFOFA, a la CPC, haciendo un mea culpa y diciendo 'se acabó, esto no puede ser la cueca en pelota'". Maza cree que "de aquí vamos a salir fortalecidos, como un país de ciudadanos, no de consumidores. Yo no soy partidario de cambiar el modelo, pero con controles funciona".

Y ante la posibilidad de formar parte de la Convención Constituyente, expresó que "si yo creyera que mi influencia va a quedar plasmada en dos palabritas, a lo mejor lo haría", agregando que "Chile necesita educación con mayúscula. Y córtenla con esto de que la familia eduque, si la mayoría tiene un capital cultural tan pequeño. Que eduquen las escuelas. Además, necesita ciencia y tecnología descentralización e industrialización", añadiendo que "aceptaría ir en una lista con independientes, pero si es por un distrito y con un partido político no. Los políticos estuvieron frenando por 30 años y ahora quien ser parte de la solución".

Por último, y frente a los reiterados hechos de violencia, se preguntó "a quién le conviene que continue esto. A una minoría bastante pequeña pero dual: la de un lado y la del otro". También se cuestionó "¿quien está detrás? Tengo mis dudas. Carabineros saliendo a quemar supermercados, no lo creo en absoluto", aunque pensando en "que hay cierta complicidad de algunos, incluso en figuras bastante cercanas al gobierno ha habido algo de eso, 'tienen que entender que si les queman el metro o el supermercado los perjudicados son ustedes'", criticando del gobierno que "no ha mostrado suficiente liderazgo, no ha sido ni oportuno ni eficaz".