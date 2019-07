José Maza: 'Ojalá los medios de comunicación entiendan que la ciencia sí le interesa a la gente'

El astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas, José Maza, hizo un balance con respecto al eclipse solar y a la charla que realizó en el estadio La Portada de La Serena, la cual congregó a más de 8 mil personas.



A su juicio, la instancia "fue magnífica. Por mi parte estuve teloneando el eclipse. La charla salió bastante bien, la gente estuvo interesada. Expliqué los eclipses emblemáticos, los tipos de eclipses y me callé. Entró la orquesta de la Universidad de Chile, que había compuesto una suite especial, se puso a tocar y cuando vino la totalidad (del eclipse), dos minutos un poquito más, quedé tan absorto que me fui y me fui a mirar la corona solar y era un espectáculo extraordinario".



Maza recordó que había visto en el pasado un eclipse casi total, pero "hay una diferencia enorme. Esos dos minutos valieron la pena. Llegué antes de anoche, estuve todo el día ayer hablando con los medios, hoy desde las 07:00 estamos en la cancha, la voz me da apenas y el esfuerzo valió la pena".



En cuanto a la convocatoria, el astrónomo expresó que "si yo hubiera dicho antes que iban a ir 8 mil personas en un estadio, si yo lo hubiera dicho me habrían dicho de adónde, pero aquí estaban escuchando una charla de astronomía".



Finalmente, Maza llamó a hacer una reflexión en torno a todo lo ocurrido de parte de los medios de comunicación.



"Ojalá los medios entiendan que la ciencia sí le interesa a la gente y que a la gente los invite a pensar no les molesta. Es una advertencia a los medios este eclipse", afirmó.