José Maza a horas del eclipse: 'La gente sí quiere ocupar las neuronas en algo'

El astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas, José Maza, llegó hasta La Serena para dar una masiva charla científica en el Estadio La Portada de la ciudad, desde donde, en medio de su "reconocimiento de cancha", según dijo, hizo un contacto con Ciudadano ADN.

"Yo creo que vamos a superar las 10.000 personas", dijo optimista sobre la asistencia, con lo cual espera batir el récord Guinness de la charla de carácter científico más masiva.

Gracias a su trabajo de divulgación científica, Maza está convertido, según diversas voces, en un verdadero "rockstar" de la ciencia. Según él, se ha empeñado en "demostrarle a los medios de información, televisión y prensa escrita, que la gente sí se interesa en cosas que les haga pensar. La gente sí quiere ocupar las neuronas en algo. Por mucho tiempo se dijo 'no, la gente no va a entender, no le interesa'. Ahora estoy hablando del eclipse, pero hace unos meses hablaba de colonizar Marte. Yo elijo temas donde pueda contactarme con la gente", asegura.

"Yo no digo que soy el filósofo más oscuro de Chile, a lo mejor soy el filósofo de las cosas simples", dijo quien hace algunos días hizo polémica por su opinión de "prohibir" regalarle escobas como juguetes a las niñas para no forzarlas a un futuro coartado hacia el trabajo doméstico. "Cuando dije lo de las escobas, que es meterlas en un callejón donde van a estar presas toda la vida, es una cuestión obvia pero si yo lo digo tiene una repercusión especial, así que ahora estoy empezando a ser un poco más cuidadoso con lo que digo", dijo, reflexionando con ironía sobre la atención a sus dichos que "no sé por qué, de repente me puse más inteligente".

Maza también insistió, como lo ha hecho en reiteradas ocasiones, con la importancia de ocupar lentes para observar el eclipse. "Los míos los tengo aquí en el bolsillo", contó. "El eclipse es lindo pero los ojos de nosotros son mucho más lindos. Y a los niños tienen que durarles más porque van a vivir más de 100 años".