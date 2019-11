José Luis Perales anunció su retiro de los escenarios con gira, documental y discos de despedida

Con una extensa gira, que por ahora sólo incluye España, un documental y discos donde repasa sus éxitos, canciones inéditas y parte de temas que ha escrito para otros, José Luis Perales anunció su retiro de los escenarios con 74 años y varias creaciones imprescindibles para el catálogo de la música en nuestro idioma.

De su carrera y más conversó con el programa de Cadena Ser, La Ventana, donde además, repasó anécdotas relacionadas con Chile, como el momento en el que Marc Anthony lo invitó de improviso a cantar en la Quinta Vergara en 2012.

"La gente empezó a decir "que cante, que cante" y yo no esperé. De forma inconsciente casi me quité el chaquetón que llevaba, subí al escenario y, además, con el problema de que no sé en qué tono estaba la canción", recordó, confesando que fue "milagrosa" su afinación y que, lo que más lo conmovió, fue cuando el portorriqueño se le arrodilló. "Apenas lo pude soportar", acotó.

Además, su presencia motivó a un auditor que contó cómo, en una visita por Chile, terminó en la casa de un líder mapuche al que le encantaba "Y cómo es el", canción de la que habló y donde aprovechó de desmentir el mito de que la inspiración tenía que ver con un padre que cuestiona a su hija.

Encuentra la entrevista completa, aquí: