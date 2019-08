José Fernández, el 'nutricionista de las estrellas': 'Podemos comer saludable y barato'

Nutricionista y entrenador portorriqueño, ha trabajado con figuras como Maluma, Luis Fonsi, Fanny Lu, Dwayne Johnson (La Roca), Juanes y Prince Royce, entre otros. José Fernández, conocido como el "nutricionista de las estrellas", conversó con Ciudadano ADN resolviendo dudas y entregando tips para una alimentación más saludable.

Según Fernández, la primera pregunta que debemos hacernos es "si queremos bajar de peso porque queremos estar flacos, o para tener salud", alertando que los índices de obesidad en nuestro país están escalando de manera preocupante, pasando desde el lugar 7 al 2 en los países de la OCDE.

"Actividad física no significa ir al gimnasio", expresó, en cuanto a la importancia de mezclar buena alimentación con ejercicio físico. "Pero aquí vas al parque y todo el mundo está acostado".

En cuanto a los errores comunes que se cometen en las dietas, Fernández sostuvo que "las personas piensan que dejar el carbohidrato es algo malo, y no entiendo de qué parte sale eso. Si los dejas, lo que pierdes es masa muscular, no grasa. ¿Vas a vivir toda la vida sin pan, sin arroz?".

A partir de lo mismo, criticó enfáticamente la llamada "dieta keto", que reduce al mínimo los carbohidratos. "Los carbohidratos son fuente de energía, y si no la tienes, la buscas en la grasa. La OMS no la aprueba. No vas a pasar tu vida comiendo grasa".

El tema, según explicó, pasa más bien por moderar cantidades y elegir adecuadamente los alimentos de acuerdo a nuestro metabolismo. Sin embargo, aclaró que "me parece una falta de respeto agarrar un micrófono y dar una dieta porque todos somos distintos".

Aún así, esbozó tips para una dieta óptima que no requeriría grandes gastos: "al desayuno, tres claras de huevo con tomate, cebollita y arroz; a mediodía, una carne barata como un tuto de pollo, con arroz, papas y vegetales; y a la noche, pollito con vegetales y ensalada".

"Siempre que pensamos en vida saludable pensamos en alimentos orgánicos, y sin gluten, pero podemos comer saludable y barato", insistió.

Y también se mostró enemigo de productos aparentemente saludables, como los jugos de naranja envasados, "que cada vaso tiene entre 9 y 11 cucharadas de azúcar", recomendando alternativas frutales como el kiwi, donde "dos unidades equivalen a 40 naranjas en vitamina C".

Asimismo, indicó, conviene comer la última comida del día "cinco a seis minutos antes de que te acuestes", tomando en cuenta de que "el cuerpo humano no sabe si es de noche o de día. Hay gente que trabaja de noche. Si yo despierto a las seis de la tarde, debería almorzar a la una de la mañana".

"Nosotros somos lo que comemos", insistió el profesional. "La gente quiere un cambio, pero los cambios no vienen fácil".