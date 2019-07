José Antonio Raffo y Río oscuro: 'Si no dejamos entrar lo raro, veremos siempre las mismas cosas'

Es uno de los más destacados rostros de recambio en los elencos de las teleseries chilenas, tras su participación en Perdona nuestros pecados (Mega) y, actualmente en pantalla, Río Oscuro (Canal 13). Y también está en teatro, estrenando su obra "A la cabeza del ganado", junto a su compañía Equipo Teatro. De ambas facetas conversó José Antonio Raffo en Ciudadano ADN.

El joven actor está empeñado en desarrollarse tanto en televisión como en las tablas. "Yo egresé el 2014 de la escuela y de ahí en adelante no he parado de trabajar. Yo no concibo una carrera actoral monofónica, mi perspectiva siempre ha estado puesta en todos los universos del oficio".

Sin una razón tan profunda de por qué eligió la actuación como profesión ("todo parte desde un goce, nomás, siempre me gustó hacer personajes y subirme a un escenario"), Raffo se declara admirador de comediantes como Jim Carrey ("es uno de mis referentes actorales absolutos, encuentro que es un tipo impresionante").

Contrario a lo que se ha visto en televisión, en teatro ha dado rienda suelta a ese gusto por la comedia. Precisamente desde ese lugar, aunque en un tono bien negro, se instala su nuevo proyecto teatral. "A la cabeza del ganado", según cuenta, "trata de poner en la lupa las estructuras de poder. Para darnos cuenta de quiénes son nuestros líderes y cómo nosotros como ganado somos capaces de convencernos de ciertas decisiones porque hay una persona con un martillo que está dictaminando eso".

"La gente se ríe mucho. Es una comedia matemática, muy rápida, muy vertiginosa", asegura. Y como se trata de una comedia que no evade la posibilidad de reflexionar, Raffo comenta que "en el mundo hemos tenido mala suerte con el poder", al tiempo que agrega que gracias a los abusos que han salido a la luz "hemos dejado de normalizar actitudes que se repiten una y otra vez en los contextos de trabajo, y que lamentablemente siempre ha sido más desde los hombres hacia las mujeres".

Y respecto a su actual incursión televisiva, la teleserie Río Oscuro, donde interpreta a Manuel, el hijo secuestrado de Clara (Amparo Noguera) y que sostenía una relación poliamorosa con un hombre (Gabriel Cañas) y una mujer (Mariana Di Girolamo), Raffo defiende a su personaje y al ejercicio de mostrar diferentes modelos de relaciones. "Cuando se critican cosas que para mí no son criticables como el amor homosexual o bisexual, me parece que es delicado. Entiendo que es una realidad de la conciencia chilena pensar que esas cosas son tabú, pero cuando hay criticas con un sesgo de mente cerrada, a mí me afecta".

"Estamos proponiendo algo que puede ser hermoso si es que se mira con los ojos limpios de prejuicio. Me afecta que digan 'por qué éste es gay, porque está con ella y con él', afecta un poco darse cuenta que todavía hay gente pechoña que no entiende que el amor es amor", afirmó.

Y ante las críticas que ha recibido la ficción por la forma en que muestra la violencia, "lo entiendo, es una teleserie que propone un mundo de lo violento y lo sanguinario, cada uno se pone el chaleco como lo prefiera. Y nada, yo agradezco al nicho que nos sigue, somos pocos pero locos", dice. Ante el cambio de horario originado a partir del bajo rating de la telenovela, asegura que "de las decisiones ejecutivas nosotros no sabemos mucho".

"La mayor critica a una teleserie compleja es que es rara, entonces en la medida de que no nos abramos a dejar entrar lo raro vamos a seguir siempre viendo las mismas cosas", insistió, aunque también considera que la innovación en el género también debe ir "de la mano con un cambio en los formatos de producción, cualquier teleserie que no esté llevada a cabo desde el formato de cine, en calidad de imagen e inyección de recursos, no va a competir nunca con Netflix, es ingenuo pensar que así como hacemos las cosas nosotros hoy vamos a competir allá, no, no va a pasar", finalizó.