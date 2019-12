Jorge Rausch de 'MasterChef Chile' sorprendió con su radical cambio: Bajó 15 kilos

El chef Jorge Rausch, conocido por ser parte de la cuarta temporada de MasterChef Chile, logró ganarse el cariño de los televidentes por su personalidad, y así se ha visto en sus redes sociales.

Ahora, el cocinero colombiano sorprendió a sus seguidores de Instagram al mostrar su radical cambio: bajó casi 15 kilos desde que terminaron las grabaciones del programa culinario de Canal 13.

Así lo contó en una publicación, donde señaló: "Y para todos los que extrañan mi barriguita en la caricatura, quiero contarles que esta ¡se fue en realidad!".

"He bajado casi 15 kilos desde el último MasterChef ¡y ya no hay panza! Esto es gracias a una dieta muy especial que me diseñaron en @bigenics. Con su supervisión y cariño lo he logrado ¡y no me cambio por nadie!", agregó, llenándose de mensajes cariñosos por parte de sus seguidores.