Jorge González: 'El milagro chileno era que no se hubiera producido el estallido antes'

Jorge González concedió una entrevista en exclusiva a Chilevisión Noticias, en donde no solo habló acerca de su recuperación, sino que también del estallido social que ha provocado una serie de manifestaciones a lo largo del país.



Además de exhibir una impresionante mejoría, tras el accidente cerebro vascular que sufrió en 2015 y que lo dejó con daños neurológicos, el artista sigue con su visión crítica acerca de la sociedad, pero destacó el levantamiento de la población nacional.



"Es increíble, es bonito. Me siento muy orgulloso de que sin partidos políticos la gente se haya parado. Es muy bonito que la gente converse ahora y se mire. Salga a la calle. Es un milagro. Yo creo que la revolución ya llegó y que no hay marcha atrás, aunque quieran los políticos. Ya no se puede volver atrás, ya cambió", dijo, añadiendo que "el milagro chileno era que no se hubiera producido el estallido antes".



Acerca de cómo ve a la población, González comentó que "hay rabia. La gente quiere que se vaya Piñera y él se hace el sordo. Debería irse y llamar a un nuevo gobierno, porque la derecha va a querer amarrar la Constitución".



Con respecto a que se sigan cantando himnos como "El Baile de los que Sobran", el exlíder de Los Prisioneros confesó que "es una pena que tengan que seguir cantándola todavía, porque los problemas son los mismos y es una pena que no se haya solucionado nada, pudiendo. Yo creo que se puede, repartiendo mejor la torta".