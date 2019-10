Jorge Alis repasó las injusticias del país con nuevo video

Jorge Alis, conocido como el "Argentino Ql", sigue sumando producciones audiovisuales a través de su canal de youtube en donde, desde un principio, se ha mostrado a favor del movimiento en contra de las injusticias que azotan a Chile.

Primero, empezó con la comparativa de cómo protestan en Chile vs Argentina; luego, fue el costo de la vida; luego, las 7 formas de evadir el metro, y ahora Alis vuelve a repasar las injusticias del país con #ChileDespertó, donde caracteriza un científico que intenta realizar el experimento "Dick in the eye".

El video termina con un discurso donde, con ironía, repasa y desea lo mejor para el país. Revísalo a continuación: