Jordi Castell sobre altercado con mujer de 64 años: 'Mi peor error fue exaltarme'

El pasado fin de semana, Jordi Castell fue acusado de agredir física y verbalmente a una mujer de 64 años tras un altercado automovilístico en Vitacura.

Producto de esta situación fue que el fotógrafo fue invitado a Mucho Gusto para referirse al tema, donde comentó lo mal que lo ha pasado esta semana.

En esa línea, contó que "esto no tiene que ver con mi esencia. Me afecta harto, porque soy sensible, porque no me relaciono desde acá. No estoy relacionado con los hechos de violencia". "Es chocante la verdad, desdoblarme para reaccionar de esa forma, tengo que hacer un mea culpa", agregó.

En la conversación, señaló que le llama la tención el contraste entre su versión y la de María José Castro, la mujer que lo denunció, ya que ella "llegó como 20 minutos después de lo ocurrido".

Sobre la acusación que hizo la hija de la mujer de 64 años, donde aseguró que Jordi le había pegado en el rostro a su madre, Castell nuevamente sostuvo que no fue así, sino que "le pegué a la puerta de su auto. Error número uno y el más grande. Pero le pegué después que la señora me insultó con palabras que no puedo decir al aire", dijo, aludiendo a los insultos homofóbicos que le profirió la señora.

"Mi primera gran disculpa pública es exaltarme cuando me tratan de degenerado, ahí es cuando cometo mi error", expresó.

De acuerdo al relato del comunicador, él y su pareja venían de un almuerzo y detrás de ellos se pega un auto que le toca la bocina por más de un minuto. "Segundo gran error mio, me bajo y le digo: '¿Te tomaste las pastillas?' Jamás dije vieja mongólica u otras cosas. Jamás diría mongólica, tengo una ahijada Down, o sea no podría ser tan imbécil", indicó.

Tras esa situación, Castell volvió a subirse a su vehículo, y nuevamente la mujer le toca la bocina, por lo que se baja otra vez. "Sale de un auto que iba adelante, un señor como alemán como a increparme, porque vio que yo le pegué un combo al auto. Le dije: 'Pregúntale a ella por qué le pegue el combo al auto' y justo en ese rato llega Paz Ciudadana".

Posteriormente, cuando tuvo que ir a declarar, las autoridades le dijeron que desde el principio a ellos no le pareció correcto lo que estaba haciendo la señora, pues cuando constató lesiones no tenía nada. Además, uno de los testigos, el alemán, también respaldó el relato de Jordi.

Eso sí, reconoció que "me equivoqué en olvidarme que soy una figura pública. Estas cosas pasan a cada rato, pero se me olvida que soy famoso, no voy de famoso por la vida, pero si una persona se pega por más de 2 minutos con la bocina, reacciono. No me arrepiento de lo que dije, pero hubiese dicho cosas peores".

"Voy a aprovechar de pedir disculpas públicas porque la próxima vez que alguien me diga degenerado voy a contar hasta 3 y voy a ver cómo reacciono. Pero no te garantizo que reaccione de una buena forma, porque no puede ser que en 2019, a media cuadra de mi casa, alguien se tome la libertad de tratarme de degenerado porque me exalté porque me estaban tocando dos minutos la bocina", añadió.