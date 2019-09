Jordi Castell sobre acusaciones en su contra: 'No me voy a quedar de brazos cruzados'

Este fin de semana, Jordi Castell fue denunciado por una mujer que aseguró que el comunicador agredió física y verbalmente a su madre, de 64 años, tras un altercado de tránsito en Vitacura.

Sobre esto conversó el fotógrafo con Las Últimas Noticias, donde señaló que fue la mujer quien lo agredió a él y que las cámaras de seguridad del lugar se encargaran de contar la verdad.

En esa línea, Castell contó que "íbamos en el auto (junto a su pareja Juan Pablo Montt), miro y era una señora la que venía atrás tocando la bocina. Entonces me bajé y le dije hacia su auto '¿te tomaste las pastillas hoy?', ahí me volví a subir".

Según sus palabras, el conflicto continuó luego que la conductora intentara adelantarlos por la derecha, pues "ahí ella bajó el vidrio y me gritó insultos. Me dijo 'degenerado', para luego subir su ventana otra vez. Me bajó la indiada, lo reconozco, entonces me bajé del auto, que estaba como a un metro del de ella y le pegué un combo a la puerta del chofer. Todo esto con el vidrio cerrado. Jamás la toqué a ella ni tampoco dañé su puerta como esta persona afirma".

Tras esto, "la persona se puso a gritar y decir que yo le había pegado. Además dijo que me iban a grabar y a funar. Se juntó la gente, incluso un caballero medio alemán le dijo que yo nunca le había pegado".

Hasta el lugar llegó Seguridad Ciudadana, quienes le recomedaron esperar dos horas antes de dirigirse a la 17° Comisaría de Las Tranqueras. Según él, "me dijeron que la señora estaba muy fuera de sí".

Una vez en Carabineros, "me dijeron que me fuera a mi casa y si pasaba a mayores me llamarían de la Fiscalía", dijo, agregando que "si eso pasa yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Que una mujer me violente de esa forma, tocándome así la bocina y más encima que me grite eso a media cuadra de mi casa no lo voy a aceptar".

"Quedé un poquito en shock porque que me digan degenerado me violenta. Eso me hizo sobre reaccionar. Quizás sí, fui un poco irritable, pero ya venía con los bocinazos durante varias cuadras. Por ahora no lo estoy pasando fabuloso con todo esto, pero estoy tranquilo porque las cámaras van a mostrar si yo realmente le pegué a la señora o no. Vamos a ver quién dice la verdad", sostuvo.