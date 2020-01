Jonathan Pryce afirmó que le pidieron un DVD de 'Los dos papas' para llevárselo al Papa

Jonathan Pryce y Anthony Hopkins se hicieron de nominaciones al Oscar por su aclamada actuación en la película de Netflix "Los dos papas", lo que ha llevado a muchos a preguntarse qué piensan los dos papas al respecto.

Si bien ni Francisco ni Benedicto XVI han reaccionado oficialmente a la película, fue el propio intérprete del argentino quien le contó a People que un funcionario del Vaticano le solicitó un DVD con la cinta para llevárselo.

"Tuvimos una proyección en Roma hace unas tres o cuatro semanas a la que fueron invitados miembros del Vaticano", dijo Pryce. "Después hablamos con un grupo de sacerdotes, un obispo y un cardenal, y a todos les gustó la película. Hubo un cardenal particular que está cerca de Benedicto y Francisco que quería llevar un DVD para mostrarle a Francis porque sentía que lo disfrutaría", añadió.

La película se centra en la relación entre Francisco, entonces conocido como el cardenal Jorge Bergoglio de Buenos Aires, y Benedicto, que condujo a la sorprendente decisión en 2013 de renunciar como líder de la Iglesia Católica.

"También hemos recibido mensajes de la familia de Francisco en Argentina diciendo que les gustó la película y les gustó lo que habíamos hecho con su tío, lo cual es muy agradable de escuchar", complementó Pryce.

Además, el nominado a los Premios de la Academia, tuvo que aprender a hablar español, con acento argentino, además de italiano para el papel. "Parece que me había estado preparando para interpretarlo toda mi vida", bromea. "O se parece a mí o me parezco a él, no sé cuál".