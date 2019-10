Joker rompe récord y es la película para adultos más vista de la historia

La cinta sobre uno de los posibles orígenes del principal enemigo de Batman, "Joker", logró un nuevo récord y se convirtió en la película para adultos más lucrativa de la historia.

La cinta protagonizada por Joaquin Phoenix alcanzó los 788 millones de dólares en todo el mundo, superando los 783 millones de dólares que logró Deadpool cuando fue estrenada en 2016, informó el estudio Warner.

El protagonista de Deadpool, Ryan Reynolds, se tomó con humor la noticia y felicitó a los responsables de Joker en sus redes sociales con una grosería.

R-Rated box office congratulatory posts aren’t like the ones you’re used to... pic.twitter.com/OTy2BqIP4f