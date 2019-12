Johnny Depp está produciendo un musical sobre Michael Jackson: El protagonista será su famoso guante

Johnny Depp está produciendo un musical sobre Michael Jackson, el cual tendrá un inusual giro: el protagonista será su famoso guante brillante, quien hablará y cantará durante la cinta.

Tal como oíste, la película, que se llamará For the Love of a Glove: An Unauthorized Musical Fable About the Life os Michael Jackson, as told by his Glove, será narrada por el guante que el "Rey del Pop" usó en sus conciertos.

El musical ofrecerá "una mirada a las extrañas fuerzas que dieron forma a Michael y los escándalos que plagaron su reputación", consignó Page Six.