John Cusack envió su apoyo a Chile con potente mensaje

La crisis social que estalló en Chile, que se hizo mundialmente conocida bajo el hashtag #ChileDespertó, provocó que diversas figuras internacionales enviaran su apoyo al pueblo chileno.

Entre ellos, John Cusack, el recordado protagonista de 1408, quien compartió varios registros de las movilizaciones en el país.

A través de Twitter, el actor compartió la fotografía de la actriz chilena Susana Hidalgo, la cual se convirtió en una de las más virales de la histórica marcha del pasado viernes.

Junto con la imagen, Cusack escribió: "Chicago boys – Milton Friedman – neoliberalismo. HorvatSrecko: 'No son 30 pesos, son 30 años' – probablemente el mejor eslogan estos días en Chile, luchando contra el legado distópico de los Chicago Boys".

Chicago boys - Milton Friedman - neoliberalism

HorvatSrecko: "It's not 30 pesos, it's 30 years" - probably the best slogan these days in #Chile fighting against the dystopian legacy of the Chicago Boys pic.twitter.com/uYsXhBsGy8”