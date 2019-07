Joe Vasconcellos a 20 años de Vivo: 'Hay una sensación millennial de que tiene que irte bien afuera'

A 20 años del lanzamiento de su emblemático disco "Vivo", Joe Vasconcellos se prepara para una celebración en grande, que partió con el lanzamiento de un cancionero con partituras de sus 18 canciones, que sigue con el estreno de su documental "¡Qué buena onda!", y terminará el 24 de noviembre con un gran show en el Movistar Arena con el mismo nombre y junto a diversos artistas invitados. De eso conversó con Ciudadano ADN.

El artista contó que justamente la vente de este show lo ha llenado de satisfacciones, principalmente por su impresión ante el hecho de que "quienes más lo compran son adolescentes. En este mundo digital también les gusta el fetiche del papelito", dice.

Y el documental, cuyo estreno está previsto para este lunes 22 de julio a las 20:00 hrs. en el Museo de la Memoria -y para el cual ADN estuvo regalando invitaciones-, incluye registros de sus intensas giras o su inolvidable paso por el Festival de Viña del Mar en 2000. "Un nivel de recuerdos que es emocionante, para los cabros nuevos es bonito que vean que no nacimos ayer, que tenemos una trayectoria y una trayectoria chilena".

Algo que Vasconcellos valora especialmente, en contraposición a "una sensación media millennial de que te tiene que ir bien afuera. Hay que hacer patria, nadie va a entender el mensaje como un chileno. Que hayamos podido hacer una carrera en Chile, a mí me emociona mucho".

El hecho de escoger el Museo de la Memoria como lugar de estreno de su documental le parece "dignísimo", al ser "un lugar de tanto peso, se es parte un poco de eso". Sin embargo, asegura que "no tiene banderas, es el trabajo de gente independiente, muchos de distintas ideas pero estamos en pro de la música, de la alegría y de la entretención, pero esa entretención no tiene por qué ser fútil".

La revisión del material lo enfrentó a un Vasconcellos noventero, "cabro chico, flaquito" con una "ansiedad de reconocimiento". "Fue emocionante poder verse. No somos de la generación de filmarnos", contó, asegurando que no siempre estuvo a favor de que ciertas partes quedaran en el corte definitivo, defendido por sus creadores. "Yo no conocía ese universo, aprendí a quererlo, amarlo y disfrutarlo".

"A mí no me gusta verme, cuando grabo una canción la escucho, ¿pero verse? ya fue. Esa cosa de mirarse, de gustarse, es raro, me cuesta", confesó.

Lo suyo es tocar en vivo, y es lo que hará el próximo 24 de noviembre en el Movistar Arena, donde la celebración de "¡Qué buena onda!" contará con la presencia de invitados de la talla de Kike Neira, Santaferia, Manuel García, La Moral Distraída, Denisse Malebrán, Pascuala Ilabaca, Los Vásquez o El Macha, en dos horas y media de música.

"Es un show pegadito como me gusta hacer, el secreto es manejar bien los invitados. En eso estamos, haciendo arreglos, empezaron los ensayos, con el mismo entusiasmo que tuvimos cuando hicimos el show de Viña del Mar". Aunque no siempre tuvo ese optimismo, sobre todo a la hora de convocar a los invitados. "En un momento tuve mucho nervio, pero ya cayeron las fichas. Aquí es el Movistar Arena, es grande, y si no lo 'llenai' se ve mal".

Es precisamente a partir de las colaboraciones, que Vasconcellos observa un nuevo momento en la música chilena. "Antes todo era más tímido, con miedo al 'sapo', todos creían que habían inventado la pólvora, yo siempre traté de romper eso, con Pánico, con Fiskales Ad-Hok, con Cecilia Echenique, era una manera de conocer la tribu que tenías. Hoy hay mucha más tranquilidad y claridad a nivel estilístico".

Y desde esa misma experiencia, Vasconcellos mira con atención el desarrollo de nuevas tendencias musicales, como el trap. Al ver a algunos de sus representantes en los Premios Pulsar, advirtió "una forma de organizarse que me conmovió, eran ordenaditos". "Es algo que uno viene luchando tanto con los rockeros: el profesionalismo. Eso me conmovió".