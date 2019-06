Joaquín Walker, de Elige Educar: 'Es necesario que como sociedad miremos qué hace un profesor'

El lanzamiento de la cuarta versión del Global Teacher Prize Chile, el reconocimiento catalogado como el "Nobel de la enseñanza" que reconoce el impacto de profesores destacados dentro y fuera del aula, se da en un contexto particular, dada la situación de movilización que vive el gremio. De eso y más conversó Joaquín Walker, director ejecutivo de Elige Educar, con Ciudadano ADN.

El abogado y Máster en Políticas Públicas cree que, pese a la tensión que domina la agenda noticiosa, sigue siendo importante lanzar el premio por estos días "por tres razones: una, lo hacemos en esta fecha porque calza en el proceso internacional, donde el ganador luego es postulado al premio internacional. Dos, es un justo reconocimiento a la que probablemente es la profesión más importante de Chile, que muchas veces es invisibilizada. Y tres, porque le hace sentido a las comunidades educativas y a los mismos profesores", agregando que entiende que en este contexto "se haya dicho por qué ahora, pero yo quiero decir que con mayor razón. Es necesario que como sociedad miremos qué hace un profesor".

Para Walker, ser docente implica no solo "impactar en los aprendizajes" sino también "en la formación general, humana, valórica, de cómo formamos ciudadanos". De ahí el rol social que se desprende de la figura del profesor, sostiene, que "en zonas rurales son hasta autoridades".

Si bien el proceso de movilizaciones ha copado la conversación sobre las carencias en las condiciones del ejercicio docente, Walker cree que hay que mirar el lado positivo. "En un contexto de movilización nos enfocamos en lo que falta, pero hemos mejorado, somos uno de los países del mundo que más ha invertido en política docente. Se aprobó una Política Nacional Docente que invierte 2.300 millones de dólares, un 1% del PIB", sostuvo.

Además, el profesional destacó "mejoras significativas" para la formación docente, en la que "hoy se necesita un puntaje mínimo de PSU o ranking de notas para entrar, hay mayores requisitos de acreditación para las universidades. Ha habido mejoras, es necesario dar tiempo para ver cómo se expresan". Por eso, dijo, "buscamos que la formación docente se convierta en la medicina. Que los mejores ingresen a pedagogía".

Walker, también, está consciente de que, si bien es una buena noticia que haya más requisitos para ingresar a pedagogía, se necesita formar más docentes para las necesidades futuras del país. "Para el 2025 van a faltar 32.000 profesores idóneos, formados en asignaturas", alertó. "Esto se debe, paradójicamente, a las mejoras en las condiciones: la calidad que se está inyectando está afectando la cantidad y nosotros queremos que se avance en ambas".

Dicha estadística no es la única alarma para Walker. "En Chile, la mitad de los jóvenes de 15 años no puede calcular un vuelto. En comprensión de lectura, un tercio no comprende un texto simple, Si seguimos a este ritmo de mejora", dijo, "vamos a demorarnos 40 años para alcanzar el promedio actual de los países de la OCDE".

Y respecto a la polémica suscitada por Inés Tapia, la profesora que increpó a la ministra Marcela Cubillos en el Cementerio General, Walker cree que "desvía el foco de atención", agregando que "como Elige Educar creemos que ése no es el camino, sino un diálogo respetuoso que implica gestos de ambas partes. Hacer eso en un cementerio, donde alguien está tan vulnerable, conectado con otras cosas, no es el espacio".

Tras este balance, Walker invitó a que "aún en este contexto adverso, paremos y veamos, quiénes son estos profesores que han ayudado tanto a mis hijos a aprender, a crecer", invitando a apoderados y estudiantes a participar en las nominaciones al Global Teacher Prize visitando su sitio web.