Joaquín Sabina: 'Que Chile saque el ejército a la calle a la primera de cambio, me aterra'

La compleja situación que vive Chile por estos días hizo que el esperado concierto de los españoles Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat debiera ser suspendido. Ya en Argentina, los cantantes y compositores se dieron el espacio para comentar lo que pasa en nuestro país, no quedando ajenos del clima político que se vive.

Al respecto, Sabina dijo que: "lo que pasó no se puede comparar con el "Pinochetazo". Hubiera sido demasiado porque sería comparar lo que pasa con el "Pinochetazo" y no es el caso. Pero sí es verdad que Chile saca el ejército a la calle en la primera de cambio, y eso me sorprende y me aterra", comentó el cantautor en conversación con Clarín de Argentina.

"Sabíamos que Argentina está viviendo un momento complicado, pero que Chile, ese país que suelen poner como ejemplo en Latinoamércia de democracia neoliberal, haya caído en ese estallido tan tremendo, nos ha sorprendido mucho", agregó Sabina.

A lo que Serrat, en medio de las risas le respondió: "tú porque eres un desinformado (risas). Lo que es verdad, es que el movimiento ha surgido desde la espontaniedad, y no solo en Chile, si no que en otras partes del mundo. Parte de un hecho que surge para luego crecer en el movimiento, pensando que todo partió por el valor del boleto de Metro", complementó el catalán.

Respecto al futuro que ven en Chile, Sabina comentó que: "de entrada Piñera ha salido a pedir perdón, cosa no habitual en los presidentes", a lo que Serrat le respondió: "y a echar a ocho ministros, también podría haber hecho otra cosa".