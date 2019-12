Joaquin Phoenix fue nombrado como la Persona del Año por PETA

Este 2019 ha sido el año de Joaquin Phoenix. Aparte de ser mundialmente aplaudido por su interpretación en Joker, recientemente fue premiado por PETA, quienes lo nombraron la Persona del Año.

El actor ha trabajado con Personas por el Trato ético de los Animales desde hace algún tiempo y ha intentado llevar un mensaje de cambio a todos los rincones del mundo.

Uno de ellos fue su reciente iniciativa que lleva como lema principal: "We Are All Animals" (Todos somos animales).

Sobre esta campaña, Phoenix señaló que "cuando miramos el mundo a través de los ojos de otro animal, vemos que todos somos iguales, y que todos merecemos vivir sin sufrimientos. No le quita nada a cualquier ser humano ser amable con un animal, sin importar de cuál especie sea".

El intérprete es vegano desde los tres años y siempre ha demostrado su profundo respeto por los animales. En esa línea, uno de los objetivos de su última campaña fue promover la legislación para prohibir los circos de animales salvajes.

Con este reconocimiento, Phoenix se une al Papa Francisco y Oprah Winfrey, entre otros, quienes también han sido distinguidos como Persona del Año de PETA.