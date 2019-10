Joaquín Méndez se emocionó al hablar de la situación actual de Chile

Joaquín Méndez utilizó su cuenta de Instagram para compartir un emotivo video donde reflexiona sobre la crisis social y política en Chile.

Visiblemente afectado, el argentino comenzó diciendo que "todavía huele a quemado. No se puede dormir muy bien. La gente sigue con un descontento muy pero muy grande".

"La verdad que está bueno lo que está pasando por un lado, me duele por otro lado, por la gente que no entiende que no está bien robar, que no está bien saquear, que no está bien atacar a otras personas", explicó.

En esa línea, agregó que "esta es mi segunda vez que me pasa esto. Tenía 13 años en el 2001 cuando estalló lo que estalló en Buenos Aires, que nos robaron a todos, a mis abuelos, a mi mamá, a mi papá".

"Nadie sabía cómo explicar qué es lo que estaba pasando en mi país, yo era un niño, la televisión tampoco sabía cómo explicarlo, pero recuerdo ese momento, ese mismo dolor que me está pasando ahora", dijo entre lágrimas.

Finalmente, comentó que "ahora de grande yo me quedo con lo lindo, con que se pudieron juntar, que se pudieron mirar, que se pudieron abrazar en las manifestaciones, que pudieron entender el porqué, el foco, que es claro el foco, hacia dónde vamos".