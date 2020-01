Joaquín Méndez reveló por qué no ha tenido una relación amorosa en estos dos últimos años

Joaquín Méndez hizo una sincera confesión en Mucho Gusto, luego de que en la sección "Las preguntas de los niños" le consultaran al argentino por qué no tiene pareja.

Ante esto, el exchico reality reaccionó con una sonrisa nerviosa, revelando que está en busca del "amor perfecto", por lo que es muy detallista con las personas que conoce.

Además, comentó que su última relación fue con Camila Recabarren y que desde que terminaron, hace dos años aproximadamente, no ha tenido ningún romance.

"Yo creo que tengo un problema ahí. Estoy muy exigente y no dejo pasar. Capaz que he conocido a una persona, que he conocido obviamente en estos dos años, pero como que no aguanto cosas. No sé qué me pasa la verdad", confesó.

Después de decir que prefiere tomar distancia en ciertas ocasiones, el trasandino reveló que "me da miedo enamorarme".

"Esa es la respuesta correcta. Me da miedo enamorarme por completo y que después te metan los cuernos, porque yo soy celoso (…) O que te deje de querer, que te hagan sufrir, va por ese lado en realidad. Que te metan los cuernos es una manera de hacerte sufrir, no lo soportaría, eso es lo peor para mí", sostuvo.

Finalmente, Joaquín Méndez contó que le gustaría conocer al amor de su vida y en dos o tres años tener un hijo.