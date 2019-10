Joaquín Méndez mostró los graves efectos que ha dejado el sol en su piel

Joaquín Méndez mostró los graves efectos del sol en su piel al estar de vacaciones en el Caribe.

"¿Alguna recomendación a partir de ahora? ¡Buenos días! ¿Y cómo voy evolucionando? Yo me siento bien, pero la people (gente) me dicen la serpiente. Ya me puse tomate, aloe vera, aloe frío, clara de huevo, crema de vitamina… what else (qué más)", escribió el argentino junto a una foto de su espalda.

El panelista de Mucho Gusto de Mega se ha tomado con humor su quemadura, pero muchos de sus seguidores lo criticaron diciéndole que debería promover el cuidado a la piel, ya que el cáncer a la piel es una grave enfermedad que este último tiempo ha ido en aumento.

Revisa aquí las fotos de su lesión: