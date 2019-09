Joanna Reposi y 'Lemebel': 'Pedro siempre quiso estar en el cine, sus textos son cinematográficos'

Doce años le tomó a la documentalista Joanna Reposi armar su documental "Lemebel", un recorrido por la creación y la persona del fundamental escritor chileno. El resultado fue "una película no solo sobre Pedro Lemebel, sino con Pedro Lemebel", comentó la documentalista en entrevista con Ciudadano ADN.

Porque el escritor estuvo presente en todas las etapas de la producción y se dispuso a aparecer en pantalla. "Todavía la siento propia: en 12 años me casé, tuve un hijo, hice otra película entre medio", contó.

Un proceso que no fue fácil, en especial a la hora de preproducir el material con un Lemebel receloso de su intimidad. Más de alguna vez, contó, "Pedro se enojó porque veía una imagen suya en internet. Yo le explicaba 'necesito postularla a fondos, construir un guión', pero eso lo atacaba. El momento más crítico fue cuando vio una foto de su mamá en internet. Pedro sentía que las cosas se le arrancaban de sus manos”.

Reposi eligió trabajar con Lemebel "porque me pareció una figura fascinante". Ella partió como periodista en "El show de los libros", el recordado programa de TVN, y ahí -pese a las reticencias iniciales del escritor con los medios de comunicación- logró convencerlo para hacerle una entrevista. "Quedé fascinada con su pluma, su discurso y su planteamiento político, no solo en las letras, sino en su figura. Era un tipo que se planteaba desde su homosexualidad y su marginalidad. En una sociedad muy pacata, él tenía su propia voz".

"Pedro nunca renegó de sus orígenes. El decía 'yo soy pobre y maricón' antes que nada. Es de las pocas personas que no reniegan, al contrario, lo dignifican. Creo que era una persona políticamente incorrecta, algo que tanta falta hace en nuestro país", sostuvo la creadora.

"Lemebel", aseguró Reposi, "no pretende ser una biografía, no me hago cargo de todos los temas porque Lemebel tiene muchas aristas, Pero es un retrato de su intimidad y de su performance". La cinta relata la vida de Lemebel desde su origen, cuando se travestía en su juventud y demostraba "ganas de contar a través de su cuerpo".

Un trabajo que tuvo sus frutos: fue premiado con el Teddy Award, el premio especial para películas con protagonistas de la diversidad sexual de la Berlinale. Un hito para el documental chileno, el que para Reposi es "el hermano pobre de la cinematografía. Se decía que Chile es país de poetas, yo digo que Chile es país de documentalistas".

"Yo creo que le hubiese gustado. Lo que ha pasado ha sido tan poderoso. Pedro siempre quiso estar en el cine, sus textos son súper cinematográficos. Él quería perpetuar y trascender, y esta película de alguna forma está haciendo lo que él quiso", confesó la documentalista. "Esta es una película con un punto de vista súper claro. Y yo siento que le gustaban las películas que tenían un punto de vista".

Y es en Europa, donde "tampoco es un best seller, recién con su muerte ha explotado" el documental ha permitido conocer más su vida. "En Grecia una señora llorando me decía 'this is a real greek tragedy'. Su vida era una tragedia griega", contó Reposi.

Una de las últimas polémicas surgidas a partir de la literatura de Lemebel fue cuando en Independencia el profesor de un liceo de hombres fue despedido por darlo como lectura a sus alumnos, los que se negaron a leerlo por considerarlo "asqueroso". "Que jóvenes se hayan opuesto nos demuestra qué pequeños que estamos. No solo los jóvenes tienen una mirada tan sesgada, también las autoridades", opinó la documentalista, agregando que "son cosas que hablan de cómo somos los chilenos".

Por eso, insiste, su película es una oportunidad para "volver a escucharlo, sentirlo, acercarlo a la sociedad chilena".