Jimmy Falloon mostró hilarante video de Taylor Swift anestesiada y llorando por un plátano

Esta semana, Taylor Swift fue una de las invitadas al programa de Jimmy Fallon, donde reaccionó a un video que la muestra muy diferente a cómo la ven sus fanáticos.

Esto, porque el comediante mostró un video que la madre de la cantante le envió, donde se le ve totalmente anestesiada por una cirugía a la cual se sometió.

Bajo los efectos de la anestesia y varios medicamentos, se ve cómo la intéprete de "Lover" se pone a llorar porque no quiere comer un plátano.

Obviamente, este registro causó risas en Swift, Falloon, el público, los televidentes y los usuarios de redes sociales.

.@taylorswift13 reacts to a never-before-seen post-surgery clip. More with @taylorswift13 on #FallonTonight! pic.twitter.com/gIGst8cLeU