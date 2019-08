Jhendelyn Núñez sacó carcajadas con divertido chascarro mientras realizaba sensual baile

Jhendelyn Núñez nuevamente mostró su buen sentido del humor a través de Instagram, esta vez, con un chascarro.

Mientras practicaba un sensual baile, la modelo nacional tuvo un doloroso impasse, el cual quiso compartir con sus seguidores de la red social.

"Cuando quieres ser sexy y darlo todo pero no es tu día", escribió, junto al registro donde se le ve haciendo un sexy paso de baile en una silla, que terminó con ella en el suelo.

Si bien la caída fue bastante fuerte, Jhen comentó en la publicación que se encontraba en excelente estado, asegurando que "no saben cómo me he reído".

"Rajaso máximo, para próxima si resulta", "De las caídas se aprende. Vamos de nuevo!!", "oh chucha, como agarraste tanto vuelo? jajajaj" y "ajajaja fue inesperado casi me hago de la risa", fueron algunos de los comentarios que recibió.