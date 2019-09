Jessica Pires confirmó su relación con cantante chileno de música urbana

La exparticipante de Resistiré, Jessica Pires, fue conquistada por el cantante chileno de música urbana, Jessy Privato.

El romance comenzó luego de que la francesa-española fuera invitada a protagonizar el videoclip del artista, Ganas, que tiene 32 mil reproducciones en YouTube.

Pero la relación entre el cantante y la modelo no terminó ahí. Según confesó a Mega, Privato le "hablaba por Instagram para darme las gracias por haber hecho el video. Luego me pidió mi WhatsApp para enviarme algunos clips de promoción. Y luego sospeché de todo, porque ya no sólo me hablaba por el video, sino también me preguntaba por mí y por cómo estaba".

"Después me invitó a ir al cine y cuando vino a buscarme le dije 'me parece genial que vayamos al cine, pero para conocernos mejor, no es un buen lugar'. Y él me dice 'igual no tenía pensado ir al cine'. Así que me llevó a comer, luego fuimos a la disco a bailar y después estuvimos un rato abajo de mi casa hablando y ahí surgió el amor", reveló la exchica reality.

Ya llevan dos meses juntos, y al principio trataron mantener su relación en privado, pero ya no se esconden.



"Creo que me gusta prácticamente todo de él, es tan tierno, atento y amoroso, como dicen aquí. Me encantó su sencillez, lo humilde y buena persona que es, y sobre todo, cómo me trata. Es un amor", aseguró.