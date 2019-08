Jennifer Warner y Fran García-Huidobro revelaron que sufrieron acoso laboral hace algunos años

En el capítulo de este miércoles de Sigamos de Largo se vivió un momento muy emotivo entre Jennifer Warner y Fran García-Huidobro, luego de que ambas revelaran un episodio de acoso laboral que sufrieron hace algunos años.

Y es que ambas comunicadoras trabajaron juntas entre 2004 y 2005 en SQP, Jennifer como conductora y Fran como panelista del espacio. En ese contexto, vivieron una mala experiencia con uno de sus jefes.

Sobre esto, Warner partió contando que "nos equivocamos nosotros en no haber parado eso en su momento". "En ese tiempo el maltrato en TV era pan nuestro de cada día", agregó.

Fran, en tanto, recordó los insultos que día a día escuchaban de este sujeto a través del sonopronter: "La persona que teníamos en la muela era extremadamente violenta, pero contigo era particularmente desagradable. Te hacía comentarios por tu peso y tu forma de vestirte. Te vi salir del estudio varias veces llorando", le dijo a su excompañera.

Sobre la misma, la actual animadora de Sigamos de Largo señaló que "yo no perdí el trabajo pero perdí como 10 kilos. Yo me fui de ese programa pesando 41 kilos y hoy peso 49 kilos, imagínate con ocho kilos menos de lo que peso ahora".

Pese a la emoción de ambas, fue Fran quien se emocionó hasta las lágrimas: "Nunca más permití que nadie me hablara de esa manera, ni con ese tono, ni me tratara de esa forma. Me cuesta creer que esa persona sigue trabajando con seres humanos".

