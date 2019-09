Jennifer Garner sacó carcajadas al tratar de recitar un trabalenguas con la boca anestesiada

La actriz Jennifer Garner provocó carcajadas entre sus seguidores de Instagram al intentar recitar un trabalenguas, después de someterse a un tratamiento dental que la dejó con la lengua anestesiada.

En el video que ella misma compartió en su perfil, hace todo lo posible por decir el trabalenguas, pero apenas puede mover la boca por estar adormecida.

La protagonista de 13 Going on 30 no pudo evitar reírse de sí misma por la "estupidez" que estaba haciendo. Una vez que finalizó su trabalenguas, dijo "gracias a la cámara".