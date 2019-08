Jeimy Espinoza renunció al Gran Rojo: 'No estoy dispuesta a transar mi imagen'

La cantante Jeimy Espinoza ya no formará parte del Gran Rojo de TVN, la noticia fue confirmada en el mismo programa y por la artista en su cuenta de Instagram.

El animador Álvaro Escobar este miércoles al comienzo del show anunció que "a contar de hoy día queremos comunicarles que Jeimy Espinoza ha dejado de pertenecer a lo que hemos llamado la familia Rojo, por no cumplir con lo que se ha denominado los estándares y el compromiso artístico de este programa".

"En Rojo, lo hemos dicho tantas veces, se busca que cada uno de ustedes sean artistas integrales y ese es un trabajo arduo para el cual se requiere de talento y también mucho esfuerzo, mucha disciplina y también obviamente el deseo de ser aún mejores", aseveró.

Versión de Jeimy

Por su parte, la misma cantante publicó una serie de videos en su red social diciendo que renunció.

"Tengo buenas noticias, no sé si tan buenas, no sé si tan malas, pero para mí por lo menos siento que son las mejores y quisiera frente a este medio hacer pública mi renuncia al programa Rojo de TVN", comenzó expresando.

"Solo quiero decir que creo que es la mejor determinación que he podido tomar, ya era momento de empezar mi carrera, como músico, como artista, como lo que yo realmente quiero dedicarme", destacó.

Concluyendo que "mi renuncia se debe básicamente a que no estoy dispuesta a transar mi imagen en cosas que siento que no me convienen y no me suman tampoco como artista, como cantante".

Cabe recordar que Jeimy obtuvo el segundo lugar de los cantantes en la primera temporada del programa, donde se coronó como ganador Juan Ángel Mallorca.