Jefe jurídico del INDH: 'Son las violaciones de DD.HH. más graves desde el regreso a la democracia'

Ante el complejo escenario que enfrenta Carabineros, con dos oficiales y cinco efectivos dados de baja por la brutal golpiza a un joven en Puente Alto, y el anuncio de querellas en contra de la institución, Ciudadano ADN analizó la situación con una voz autorizada: el jefe jurídico del INDH, Rodrigo Bustos.

El funcionario expresó su "preocupación" tras la gravedad de los hechos. "Todas y todos hemos visto esas imágenes tan brutales. Entre siete le pegan a una persona en el suelo llegando a producirle fracturas diversas, incluso después lo dejan ahí botado". Bustos enfatizó que "Carabineros es un órgano del estado con el mandato constitucional de controlar el orden público, pero lo que vimos todas y todos es una actuación apartada de cualquier marco jurídico".

Consultado respecto a si Carabineros actúa con una sensación de impunidad, Bustos manifestó que "esperamos que no sea eso", y llamó al sistema de justicia a que dé "señales claras" de que estos hechos serán juzgados. "Lo que no puede ser es que queden en la impunidad".

"Estamos en las violaciones de DD.HH. más graves desde el regreso a la democracia", afirmó Bustos. Por eso, espera que estas violaciones "se investiguen y se haga justicia de acuerdo a nuestro marco jurídico nacional y a los tratados internacionales" y que "se adopten medidas de inmediato para que esto no siga escalando", enfatizando que "controlar el orden público no debe contraponerse con los DD.HH.".

Hoy, la Fiscalía contabiliza 5.558 casos de violaciones de DD.HH., y estos son "solo los que han denunciado", aclaró el funcionario del INDH, entidad que ha presentado 1215 acciones judiciales al respecto. Para comparar, entre 2010 y el pasado 18 de octubre, el INDH presentó tan solo 266 querellas por tortura y trato cruel contra Carabineros, Gendarmería y PDI en nueve años. Ese dramático aumento "claramente muestra la magnitud de lo ocurrido".

El financiamiento del INDH depende de fondos públicos, por lo que dependen de la "voluntad política" para fortalecer su rol, que se ha visto sobreexigido en el marco de esta crisis social. "Esperamos que eso ocurra", dijo Bustos, aclarando que no se ha recibido más presupuesto que antes del 18 de octubre. "Si en marzo pudiera haber una intensificación de las protestas, vamos a tener que estar muy fuerte en terreno", agregó.

Bustos también aprovechó de aclarar un tema que causa polémica: las supuestas "violaciones a Derechos Humanos a Carabineros", que no son tales, ya que éstas son cometidas por agentes del Estado y no por ciudadanos. "Cuando hay un delito común, contra propiedad pública o privada, o en contra de un funcionario del Estado, esos hechos tienen que ser investigados y sancionados", señaló el funcionario, pero "el Estado tiene obligaciones especiales cuando son sus agentes, los funcionarios públicos, que pueden hacer uso de la fuerza".

Bustos es hijo del doctor Patricio Bustos, emblemático defensor de los DD.HH. y exdirector del Servicio Médico Legal, que tuvo un rol clave en procesos como identificación de cuerpos de víctimas de la dictadura. "Mi padre está siempre presente cada día en lo que hago, lo considero un ejemplo. Fue un luchador social, estuvo en Villa Grimaldi, llegada la democracia trató cada día de luchar porque hubiera verdad. Con lo que ha ocurrido está más presente aún. Por personas como él tenemos el desafío como país de que las violaciones de DDHH no queden impunes".

Por último, Bustos llamó a que Carabineros "adopte medidas suficientes", y a que "los jueces entiendan que la tortura no es solamente la que ocurría en dictadura, si ese es el estándar no vamos a tener casos de tortura hoy día en democracia porque estamos en otro contexto". También expresó su opinión sobre el desempeño de la jueza Andrea Acevedo, quien dejó en libertad al carabinero que atropelló y mató al hincha de Colo Colo Jorge Mora Herrera. "Hemos sido muy criticos de su argumentación. Estuvo llena de estereotipos y prejuicios sobre la victima, y eso no corresponde en el poder judicial".