Jean Philippe Cretton estrena intrigante videoclip protagonizado por Katyna Huberman

"Hola, ¿Cómo estás?", es la nueva creación con la que Jean Philippe Cretton adelanta lo que será su cuarto disco de estudio y lo hace además, con un particular videoclip que contó con la actuación principal de la conocida actriz Katyna Huberman y la dirección del periodista, músico y ex CQC, Fernando Lasalvia.

La pieza audiovisual fue grabada en el conocido restaurante Gran Chiquito de Estación Central y cuenta una intrigante y particular historia, en reversa, que tiene a una cabeza en miniatura de Jean Philippe Cretton como eje central. Humor muy al estilo de Lasalvia.

"Hace años que tenía ganas de hacer un clip con él. Lo quiero mucho, desde nuestra época en CQC y siempre supe de su talento. Me gusta su humor y el absurdo que entrega a sus relatos. Y sobre Katyna, una vez la entrevisté y me dijo "si alguna vez tienes que hacer un clip, porfa acuerdate de mi. Siempre he querido estar en uno". Obviamente, no se me olvidó más. Siempre es difícil tener que buscar gente para este tipo de proyectos y que una profesional de su nivel se ofrezca voluntariamente es un regalo de la vida", comentó Jean Philippe.

Por su parte, el director de la pieza, Fernando Lasalvia, reconoció que "si hablamos de inspiración, todo tiene que ver con la canción 'Hola, ¿Cómo estás?' Siento que le hace un homenaje a las canciones de los 90 con ese aire interesante que deja la canción. Por eso quise hacer un video que recordara a lo que se hizo en los 90 en materia audiovisual, donde se hicieron trabajos bacanes y fue la época más prolífica para esto”.

Con respecto al método de composición y la vuelta a las raices rockeras, Crettino indicó que "esta es una canción muy especial para mí, porque marca el regreso a una forma de componer y a un sonido que siempre ha estado conmigo. Luego de hacer mi primer álbum "33" (2018), sentí que necesitaba más elementos para tener a mano en mi composición. Sentí que me faltaba más ritmo y por eso, hice los dos EP, Estamos Unidos (2019) y El Pájaro Rompe el Cascarón (2019) que tenían como objetivo esa búsqueda".

"'Hola, Cómo estás?'" habla del encuentro de dos dimensiones paralelas. Dos mundos que siempre han estado juntos, pero ninguno sabía de la existencia del otro. Una opción de viaje en el tiempo - espacio, que da inicio a otras ideas que serán parte del resto de las canciones de este LP", añadió.

"Hola, ¿Cómo estás?" se encuentra disponible en Spotify, Deezer, Apple Music y todas las plataformas de música en streaming. El videoclip fue estrenado en el Canal Oficial del artista y lo puedes revisar a continuación.