Javiera Mena por 'Mujer contra mujer': 'Me tengo que contener las lágrimas al momento de cantarla'

Una reversión de "Mujer contra mujer" del grupo Mecano es lo nuevo de Javiera Mena. La cantante nacional hizo un alto en la promoción de su disco Espejo y lanzó este viernes un cóver del tema que ha sido un himno de la comunidad lésbica.

La intérprete comentó a ADN que todo se gestó cuando "empecé a jugar, a sacar los acordes. Siempre los sacaba y la tocaba en mi casa. Cuando iban amigos a cenar, la tocábamos y la cantábamos todos. Entonces un día la grabé para el Instagram y un amigo me dijo que me quedaba muy bien y que la tocara en vivo y tuvo razón porque funcionó y, además, obviamente a mí me cae como anillo al dedo cantarla".

Sobre la letra que popularizaron los españoles Ana Torroja, Jose María y Nacho Cano a fines de los ochenta, Mena comentó: "He vivido esta cosa de caminar por la ciudad y tener un poco que esconderte. Entonces, como lo he vivido se me hace muy fácil y natural cantarla".

El videoclip, que ya está disponible, fue grabado en España, país de origen de los intérpretes originales. Ahí también ha tenido la posibilidad de cantarla en vivo. Sobre la reacción del público español, comentó que "cuando la canto quedo al borde de las lágrimas. La gente toda canta, todos se la saben, es un himno pero creo que al reversionarla yo, también vuelve a agarrar un nuevo color".