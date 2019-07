Jaime Parada va por alcaldía de Providencia: 'No es la causa sacar a Matthei, lo ha hecho bien'

Acaba de hacer noticia tras anunciar que disputará con Evelyn Matthei la alcaldía de Providencia para el próximo periodo "en una campaña amable".

El concejal Jaime Parada estuvo en Ciudadano ADN conversando sobre su proyecto, además de sus percepciones sobre la comuna, la inmigración y el proceso de "salir del clóset".

Porque Parada es también coautor del libro "Salir del clóset: todo lo que hay que saber" junto a Raffaella di Girolamo. Y recomienda tomar ese proceso como "una expresión del propio amor". "Los que creen que serán súper rechazados están haciendo una mala lectura del mundo en que vivimos, la aceptación a la homosexualidad ha cambiado mucho", aseguró.

Y luego de que Aldo Schiappacasse le confesara sentirse en "uno de los ambientes más homofóbicos de la sociedad hoy en día" Parada dijo creer que el fútbol "va a seguir siendo sumamente homofóbico mientras no haya gente que se muestre abiertamente homosexual. Y para eso hay que tener una cuota de valentía".

Hijo de panameño, quien se crió en "un sistema escolar inspirado en el chileno", Parada asegura que vivimos en un mundo que "ya es multicutural, no hay cómo ponerle barreras. Lo que no me gusta es que las personas venezolanas salgan por las razones que tienen que salir. Es una dictadura, el informe Bachelet fue lapidario en eso". Al respecto, agregó que "Piñera ha tenido un doble estándar". "Chile podría haber tenido la opción de darles cierta atención y no lo hizo. No puedes tener personas muriéndose de hambre en una frontera".

Pero sin duda, la noticia del momento sobre Parada es el anuncio de su disposición para competir por la alcaldía de Providencia con la actual edil, Evelyn Matthei. El actual concejal garantizó que se trata de una decisión "definitiva". "Voy a recopilar firmas, ya es mi segundo periodo como concejal, conozco los problemas de acá y quiero hacer una campaña amable", aseguró.

Un perfil que, según contó, le nació tras darse cuenta que "la gente está chata de los dimes y diretes y las agresiones en política. Es momento de poner paños fríos y decir 'no porque compitamos con la alcaldesa Matthei vamos a ser enemigos'. Yo no quiero ser miserable y decir 'esta señora lo ha hecho mal' porque no es cierto", aplaudiéndole decisiones de como la de convertir al emblemático Liceo Lastarria en mixto. "Cómo no voy a apoyar eso", dijo.

Su propuesta como candidato al sillón edilicio, adelantó, es "irse contra los grandes" entre los que se cuentan las constructoras. "La tasa de denuncias por horarios o funcionamiento es muy alta. No nos hemos metido con ellos porque son poderosos pero tenemos que hacerlo", sentenció. Para él, "la modernidad no tiene que ver con la altura de los edificios, sino con ser sustentable. Providencia debiera ser la comuna más sustentable de Chile".

Parada asegura que la suya se trata de una candidatura "independiente, la vida partidista no me acomoda lo suficiente. Puedo trabajar con personas de izquierda y derecha sin perder mi domicilio político", el que, declara, está en la centro-izquierda.

"Cuando 'sacamos' a Labbé no lo sacamos por ser Labbé ni porque teníamos un gran proyecto de comuna", recordó. Ahora, dice, "no es la causa sacar a Matthei, porque lo ha hecho bien. La causa tiene que ser llevar nuestras ideas a una gestión impecable y profesional, no para ir a ensayar", aclaró el concejal de una comuna que, según él, tiene "una posición en la ciudad, estamos en contacto con el mundo real".