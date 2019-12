J Balvin reconsideró su postura ante estallido social en Colombia e interpeló al Presidente Duque

Luego de manifestarse de manera neutral respecto a la crisis social en Colombia, J Balvin cambió su discurso en un gran show que presentó en Medellín, su ciudad natal.

En la instancia, y luego de una serie de comentarios que no dejaron contentos a sus fanáticos, el músico durante su espectáculo se tomó un momento para hablarle al Presidente Iván Duque y luego pidió un minuto de silencio por los fallecidos.

"He escuchado a la gente en los barrios. A mi no me faltan los recursos pero no puedo olvidarme que en algún momento me faltaron, así que entiendo la situación por la que están pasando los jóvenes del país"

"Esta vez, hablo en nombre de la juventud y le pido al Gobierno que por favor los escuche. Que si están marchando es porque algo no anda bien. El pueblo me lo pide. Yo pido paz, pido amor. Necesitamos que nos escuchen", añadió.

Incluso, admitió que nunca pensó que ser artista lo iba a convertir "en la voz del pueblo" y que "a veces tenemos tanto poder que nos escuchan más que a cualquier presidente". Por eso, expuso algunas de las demandas de quienes salieron a las calles. "Necesitan apoyo en la educación, necesitan apoyo con la salud. Estamos cansados de la violencia. Este es un país de cultura, de paz, de amor, de tolerancia. Feliz por Medellín por el comportamiento que tuvimos estos días", declaró.

"Hoy como José Álvaro Osorio Balvín hablo por mi pueblo, utilizo a nombre de J Balvin, para que el Presidente y el Gobierno escuchen a la juventud que está saliendo, porque si está saliendo es porque algo necesita", remató antes de pedir un momento de silencio.