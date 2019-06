Ivana Riquelme se coronó como la gran ganadora de la categoría cantantes de Rojo

Este lunes se emitió la esperada Gala de Cantantes de Rojo, el color del Talento, en la que Ivana Riquelme resultó la gran ganadora, llevándose un premio de 10 millones de pesos al igual que Jazz Torres, quien se llevó el primer lugar en la categoría bailarines.

La joven de 25 años, que compitió con Ana Josefa López y Edwin Joseph, interpretó la canción "And I am telling you I'm not going" de Jennifer Hudson, con la cual demostró su espectacular calidad vocal.

De esta manera, Joseph se quedó con el segundo lugar y López en tercero, llevándose un cheque por cinco y un millón de pesos, respectivamente.

En una jornada llena de emociones, Rojo marcó 8.2 puntos entre las 22.47 y las 01.15, con un peak de 11 unidades. En ese mismo horario, Canal 13 alcanzó 4.8, Chilevisión 11.6 y Mega 14.1 unidades.