Iván Núñez realizó peligrosa y jugada maniobra en Nada te detiene

El periodista Iván Núñez se sometió a una peligrosa maniobra en Nada te detiene, el programa de TVN que él conduce, para probar un nuevo emprendimiento.

Se trata de "First Fire", un exclusivo producto que busca prevenir incendios y que repelerá el fuego en cualquier superficie. En este contexto, su creador, Juan Pablo Bañados, le propuso al comunicador testear el producto en vivo, a lo cual se sumó Marcelo Guital, especialista del G100, desafiando también al conductor.

De esta manera, Núñez se sacó la chaqueta y aceptó poner a prueba su cuerpo, aún cuando la producción le dijo que no era necesario hacerlo.

Con una camisa impregnada en "First Fire", Iván puso su vida en manos del creador, entregándose al fuego, ya que le prendieron un soplete en la misma área donde había sido distribuido el producto.

Tras la experiencia, el periodista señaló "uno tiene que jugársela por las cosas en las que cree. Yo creo en este programa y creo en los proyectos que estamos presentando; y además creo que este es un producto que merece ser conocido y visibilizado. Me parece que esta era la última demostración de que efectivamente 'First Fire' funciona, y a mí no me pasó absolutamente nada".