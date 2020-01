Isidora Urrejola respondió a Dani Castro por defender a Pascual Fernández a fines de 2019

En diciembre de 2018, Daniela Castro reveló que está feliz de haberle puesto punto final a su relación tóxica con Pascual Fernández, asegurando que "estoy demasiado contenta que él no esté en mi vida".

Tras sus declaraciones en contra del español, Isidora Urrejola defendió a su amigo, comentando que "yo conocí a Pascual este año y me cayó bastante bien, nos hemos juntado con amigos en común y jamás me habló mal o vi alguna conducta violenta de su parte".

Estas palabras molestaron a la conductora de Pongámonos Serios de Los40, quien no dudó en responderle a través de redes sociales.

Semanas después, Urrejola decidió aclarar la situación y, en conversación con Glamorama, aseguró que "no me siento ni culpable ni mala persona ni nada, porque no sabía la historia que tenía para atrás"

"Yo comenté una foto de Pascual sin saber que lo que él decía en la foto tenía una historia para atrás. (...) Hablé con Pascual y la Daniela en su minuto y cuando tuvo que ser y ahí quedó para mí. No me sentí mal", agregó

Finalmente, señaló que "las críticas eran que yo era poco sorora y no me considero para nada poco sorora. He vivido la violencia muy de cerca, entonces no me puede caer algo que no soy. Si fuera verdad a lo mejor me hubiese afectado".