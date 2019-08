Isidora Ureta confesó que tuvo sueño erótico con esposa de Julián Elfenbein

La periodista Isidora Ureta confesó en Podemos hablar de CHV que tuvo un sueño erótico con la esposa de Julián Elfenbein, Daniela Kiberg.

"Yo trabajo en Abrazo de gol todas las tardes y entrevisté a tu señora, Daniela, y al otro día tuve un sueño erótico con la Daniela", relató la surfista a los invitados del programa y al mismísimo Julián, quien es el conductor.

"Yo después me la topé en la noche y le dije: 'tengo que contarte algo'. Yo llegué a abrazo de gol y no entendía porqué me había pasado esto, le comenté y se cagó de la risa", detalló.

Ante la anécdota, que el animador ya conocía, expresó que "quiero decir que yo creo en los tríos", sin poder ocultar su risa.