Inti-Illimani Histórico y el estallido: 'Es maravilloso, como que Víctor estuviera viendo todo esto'

Cuando se cumplen 40 años del lanzamiento de su disco "Canción para matar una culebra", Inti-Illimani histórico se prepara para homenajearlo con dos fechas en vivo, este 27 y 28 de diciembre en el Teatro Oriente. De eso, y de la actualidad social del país fuertemente marcada por los clásicos del repertorio nacional, conversaron Horacio Salinas, José Seves y Horacio Durán en Ciudadano ADN.

"Canción para matar una culebra" (1979) es un disco que "marca un antes y un después en nuestro grupo", según Salinas, principalmente porque es el primero donde "hay un número mayoritario de composiciones nuestras", luego de dedicarse a reediciones de grabaciones anteriores en los primeros años de exilio del grupo. "Fue un disco que nos abrió mucho entusiasmo frente a la composición, y donde empezamos a trabajar con Patricio Manns", recordó su líder.

Horacio Durán, en tanto, confidenció que "teníamos la duda de si era oportuno hacer el concierto o no", a raíz de la crisis social de las últimas semanas. Sin embargo, se decidieron, en parte al ver el rol protagónico de la música en este estallido. "Me ha impresionado mucho esto del Réquiem de Mozart en diversos lugares de Santiago, con músicos con formación académica. Eso habla de que la música no puede parar. La música es un espacio de unidad, que nos convoca a pensar. Es un momento no sólo de paz sino de mucha intensidad emotiva", señaló Horacio Salinas.

Una de las canciones que ha adquirido nueva vida en torno a las manifestaciones ciudadanas es precisamente "El derecho de vivir en paz", de Víctor Jara, y que Inti-Illimani incluye en su repertorio. "Es maravilloso, es como que Víctor está viendo todo esto", comentó Horacio Durán. Para él, el tema en este contexto "adquiere una dimensión mucho más profunda. Fue dedicada a Ho Chi Minh, pero hoy día se dedica a Chile. Es como si lo hubiera pensado".

Horacio Salinas confidencia en la entrevista el modo en que "Italia está incorporado en nosotros", país donde la banda vivió el exilio y nacieron mis hijos. "La gente nos preguntaba 'qué pasa en Chile', y les decía bueno, las injusticias son tremendas pero hay estabilidad económica y social. No veía que se estaba produciendo un reventón. Mi mujer me dijo 'eres un derechista'. No lo veía para nada. Eso es lo maravilloso, esta cuestión es transversal, por la paz y la justicia".

José Seves, en tanto, habló sobre "la sensación de que por largo tiempo me despertaba con esa cosa molesta en el ojo. El escándalo, el saqueo, se fue acumulando". Por eso, cree, este estallido es "una invitación a liberarse, a sentir que eso puede cambiar. Es un cambio en la actitud colectiva, de reunirse, de conversar". Durán puntualizó al respecto "mi convicción, desde los primeros días de esta revuelta extraordinaria, es que ahora tenemos que demostrar con el voto que la gran mayoría de los chilenos quiere un cambio constitucional. Todos tenemos la duda de si Piñera ganó porque ganó o porque no fuimos a votar".

Pese a ser un grupo tradicionalmente de hombres, para los shows del Teatro Oriente Inti-Illimani histórico contará con presencia femenina, invitando al joven dúo de cantautoras argentinas Perota Chingó, que hicieron una versión de "Sambalando" que "nos impactó. Es muy curioso lo que ellas hacen, son unas representantes de la voz femenina".

A propósito de la incorporación de gente joven a la tradición musical, Salinas recordó que, en los 70, "quienes defendíamos la democracia éramos un puñado de músicos. La nueva ola estaba completamente ausente. El rock aún eran poquitos. Hoy día son muchos, todo el mundo está bregando no sólo por defender la democracia sino porque cambien las cosas". Durán agregó que "eran épocas donde era más importante la comunidad que el individuo. Recorríamos los barrios, donde llegaba por primera vez un grupo artístico. Se trataba de pensar en el país sin pasar por arriba de nadie".

"Cuando decidimos el contenido de este concierto de fin de año, le dimos vueltas y vueltas", contó Salinas, relatando que en ese proceso se dieron cuenta que "el impacto mayor de la historia de Inti-Illimani es la calidad, la seriedad, el rigor y el amor con que hacíamos las cosas". Un valor para quienes incluso se preparan para participar, junto a Quilapayún, en un megahomenaje a Víctor Jara en el próximo Lollapalooza 2020.