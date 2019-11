Intervención de mujer en 'Contigo en la Mañana' sacó aplausos en redes sociales

Este viernes, durante un despacho en vivo desde Providencia para Contigo en la Mañana de CHV, se vivió un momento que no pasó desapercibido en redes sociales.

Esto, porque el reportero entrevistó a una señora que trabaja por el lugar para preguntarle si sufrió daños por las manifestaciones de este jueves.

Fue ahí cuando la mujer entregó su tajante opinión respecto a la crisis social que atraviesa el país, sacando aplausos entre los usuarios de redes sociales: "Vivo en Chile y sé la situación de Chile. El saqueo que viene de años, cómo le han robado al pueblo de Chile", comenzó diciendo.

En esa línea, explicó que "por supuesto que no valido la violencia, yo trabajo aquí, nosotros tenemos una empresa chiquitita de salud mental e igual nos ha dolido y nos ha dañado el trabajo diario, pero han sido muchos años de abusar de la gente".

"Así que, por supuesto, insisto, no avalo la violencia, pero la entiendo. Y el antisocial que nos está gobernando es el más antisocial de todos. No escucha, no empatiza, miles de personas le están diciendo 'oye, por favor, haz cambio, ayúdale a la gente'", agregó.

Finalmente, envió un potente mensaje en contra de Sebastián Piñera, asegurando que "él se está rifando de este país, pero a él no le importa nada porque él no tiene capacidad de enfatizar".