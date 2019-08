Instagram estaría preparando nuevas funciones para sus 'Stories'

Los desarrolladores de Instagram probarán nuevas características para la función "Stories", según anunció la investigadora Jane Manchun Wong.

La mujer, que se dedica a leer el código de las aplicaciones, comunicó que entre las novedades destacan al menos cinco nuevos estilos para "Boomerang".

Según Wong estos serían:

Otra función sería la opción de compatibilidad de las historias con la herramienta "Layout", que permite insertar múltiples imágenes en una instantánea.

Jane también indicó que se podrán compartir los comentarios de las fotos mediante mensajes directos, crear un filtro para las notificaciones para mostrarlas por categoría y una nueva interfaz con diferentes íconos de controles para grabar las historias.

Instagram is testing a new set of Boomerang modes



I wrote a web-based interactive emulator of the new Boomerang:https://t.co/jdCEHAIaOB pic.twitter.com/uQUw7PayI2