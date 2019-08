Instagram busca a un experto en memes

Una curiosa búsqueda está llevando a cabo la red social Instagram, que publicó un aviso de empleo, en donde buscaba a un "Gerente de Alianzas Estratégicas", el cual se encargará de revisar, entre otras cosas, cuentas de memes.



The Atlantic informó acerca del tema, con respecto al cargo que deberá gestionar buenas relaciones con páginas que se dediquen a este tipo de contenido.



La medida llegó luego de que Instagram cerrara a fines de julio más de 140 cuentas de memes, de diversa índole, entre las que destacaban grandmas.buttwhole (con más de un millón de seguidores), finest.inventions (13 millones), etc.



Vale decir que este no es el primer aviso de este tipo de parte de alguna compañía, ya que en el pasado alguna vez apareció la postulación al cargo de Community Manager en una empresa, cuyo principal requisito era ser experto en memes.