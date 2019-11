Íñigo Urrutia reveló que fue víctima de abuso sexual a los 10 años: 'Me sentí muy culpable'

En conversación con Lo que se ve no se pregunta, de TV+, Íñigo Urrutia reveló que fue víctima de abuso sexual cuando tenía tan sólo 10 años.

En el espacio, el actor nacional contó que "fuimos a un paseo de curso, tenía 10 años, y yo recuerdo que me sentí mal y me mandaron a la van. El chofer me empezó a relatar experiencias sexuales que había tenido al interior del vehículo (…) Finalmente me agarró la mano y me hizo tocarle el 'paquete'".

En esa línea, confesó que ese episodio hizo que desde temprana edad tuviera su despertar sexual. "A mí en ese momento me pasaron muchas cosas, porque me hizo entrar en mi sexualidad (…) De alguna forma sí me pasaron cosas. Toda esta fantasía que él me hablaba, desde algún lugar de mi 'yo niño', me excitó esa situación".

"Fue algo muy fuerte, es algo que un adulto no debería hacerle a un niño de 10 años, ni a un adolescente (…) Me sentí muy culpable. Yo sentí que había provocado eso. Mucho tiempo después entendí que ahí el responsable era el adulto y no era yo", concluyó.