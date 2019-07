Ingrid Parra sobre el regreso de Infieles a la TV: Me afecta, me costó mucho desmarcarme

Hace unos días, se anunció el regreso de Infieles, la serie erótica de Chilevisión que se emitió entre los años 2005 y 2015, y que contó con la participación de reconocidos actores nacionales como Catherine Mazoyer, Álvaro Gómez e Ingrid Parra, entre otros.

Eso sí, esta vez Infieles regresó de la mano de TV+ (anteriormente UCV-TV), donde se emite a eso de la medianoche. Obviamente, con su regreso hay muchos protagonistas que no están muy contentos, una de ella es Peka Parra.

En conversación con La Cuarta, la actual miembro de Morandé con Compañía señaló que se siente incómoda con la repetición, ya que le ha costado mucho sacarse el estigma que le dejó ese papel protagónico.

Sobre eso, comentó que "siento que este país no está preparado para una serie como esa en estos tiempos. Si antes ya te encasillaban poco menos que como una actriz porno por estar en una serie que era de comedia pícara, quizá cómo va a ser ahora".

"Se han repetido tantas veces los capítulos, se pueden ver por internet, se pueden descargar, se dieron hasta en México, entonces esto es como un '¡ya basta!'. Aparte que con el tema de Chile Actores, si el capítulo ya tuvo 3 repeticiones, no te van a pagar. A mí me afecta y no lo veo por lo monetario, sino que porque me costó mucho desmarcarme de ser la actriz de Infieles", agregó.

Además, sostuvo que día a día recibe contenido obsceno en redes sociales, por lo que cree que con la repetición de la serie erótica "va a ser mucho peor".