Ingrid Parra fue despedida de MCC: 'Me dio un poquito de lata'

El viernes recién pasado, fue la última aparición de Ingrid Parra en Morandé con Compañía, ya que hace una semana le avisaron que no seguía en el espacio debido a una "reestructuración de contenido y personajes".

Pese a que comprendió las razones, no le gustaron del todo, ya que fue demasiado repentina. Sobre esto conversó con LUN, donde aseguró que "eso me dio un poquito de lata. Le dije a Ina (Sáez, productora del MCC) que me hubiera gustado saberlo antes para despedirme de mis compañeros, de la gente de iluminación, vestuario, camarógrafos, quizá del público".

Eso sí, la actriz reveló que no quedó sin trabajo, dado que es parte de un team de verano con el que está recorriendo varias ciudades del país. "Lo encuentro genial, el team es totalmente diverso. Me he sacado muchísimas fotos, la gente es demasiado cariñosa, todos me conocían como la 'Pekita del Morandé'", comentó.

Aparte, señaló que "me encanta la dinámica. Mi horario de trabajo es de 17 hasta las 22 horas. Es rico, relajado. También soy encargada de difundir, a través de mi Instagram, dónde estamos ubicados. Llega harta gente".