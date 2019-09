Indignado: Maluma arremetió contra los Latin Grammy por no estar nominado

Este martes, se entregó la lista de los nominados para los Premios Grammy Latinos, donde figuran artistas nacionales como CAMI, Alex Anwandter y Mon Laferte.

Sin embargo, Maluma no figuró en la importante lista, por lo que demostró su descontento a través de sus redes sociales.

En una larga Storie, el intérprete de "Felices los 4" escribió: "Una desilusión bien cabrona no tener siquiera una nominación a los @latingrammys, tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi VIDA, los juntes con los que siempre soñé, @madonna cantando en español, éxitos como HP, 11PM, una salsa producida por el más grande @sergiogeorge y en el pecho no me cabe el corazón y la entrega que puse en 11:11".

"Definitivamente se queda uno confundido y sin saber qué pensar. Lo único que queda claro es que el premio más grande es ver conciertos y reventar un público que te quiere y se identifica contigo", agregó.

Finalmente, expresó: "Los amo gente, pero no puedo esconder este fucking sentimiento que me duele por dentro. Felicidades a todos los nominados de todo corazón, me da alegría ver tantos pareceros ahí".

Tras su mensaje, Maluma recibió el apoyo de importantes reggaetoneros como Daddy Yankee y J Balvin, quienes compartieron una fotografía que decía "Sin reggeatón no hay Latin Grammy".

Es más, el Big Boss comentó que "a pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a mucho de mis colegas. Recuerden una cosa muy importante, su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y RESPETO".