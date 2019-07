Indignación en Estados Unidos por muñecas negras diseñadas para ser golpeadas contra la pared

Polémica ha causado en Estados Unidos la venta de muñecas de aspecto afroamericano creadas como "método antiestrés" para ser golpeadas contra una pared y así "liberar tensiones".

Según informó New York Post, las muñecas de color negro presentan hilos de color verde, amarillo, rojo y negro en la cabeza, los cuales se asemejan a los rastas que utilizan muchas mujeres afroamericanas.

Sin embargo, eso no es lo que más llamó la atención de los clientes, sino que fue la descripción del producto: "Cuando las cosas no vayan bien y quieras golpear la pared y gritar, aquí está 'la muñeca de siéntete mejor', sin la que no puedes salir adelante. Sólo tienes que agarrarla firmemente por las piernas y encontrar una pared para golpear la muñeca y mientras le da una paliza a 'la muñeca de siéntete mejor' no olvides gritar 'me siento bien, me siento bien'".

Como era de esperar, el "juguete" generó diversas reacciones en redes sociales, donde varios usuarios señalarón que "esta muñeca es ofensiva e inquietante a muchos niveles".

Además, acusan de racismo al fabricante de las muñecas: "Claramente hace una representación inapropiada de una persona negra e insta a la gente a 'golpearla' y a 'darle una paliza'. El racismo no tiene cabida en el mundo y no lo toleraré".

Tras recibir una ola de críticas, las muñecas fueron retiradas de la venta.