Indignación causó decisión de local de comida rápida de eliminar sus salsas de ajo y queso

A través de sus redes sociales oficiales, la cadena de comida rápida Doggis anunció que a partir del 1 de enero ya no trabajarán con las salsas de queso y ajo.

"Estimados Doggeros, comunicamos que por razones de fuera mayor, desde este 01 de enero ya no seguiremos entregando salsas de ajo y queso en ninguno de nuestros locales. Gracias por su comprensión y atentos a las sorpresas que se vienen", escribieron.

Este anuncio indignó a los clientes, quienes mostraron su enojo en los comentarios de la publicación original.

"Creo que me despido de doggis, era el motivo de comer sus completos tan malos, la salsa de ajo"; "Tío doggis, entiendan que uno iba a comer papitas solo por la salsa de queso"; "Naaaah' que ver, me gusta ir por la salsa de queso mezclada con barbecue para mis completos y papitas fritas, de mal en peor Tío Doggis!!!"; "Me están webiando, solo voy a doggis por la salsa de ajo. La sacan y no voy más, así se corta, es lo que los diferencia de todas las cadenas" y "Según yo la mayoría de la gente va solo por la salsa de ajo y queso, que horrible decisión", fueron algunos de los comentarios que recibieron.

En la publicación, Doggis aseguró que ahora tendrán una nueva salsa, la Soyaba, la cual es una mezcla entre soya y habas, "ideal para las papitas y empanadas".