Imitación de icónica escena de 'El Resplandor' aparecerá en comercial del Super Bowl

Una de las escenas más recordadas –y también parodiadas– de la mítica película "El Resplandor" ocurre cuando el personaje de Jack Nicholson rompe puertas con un hacha, en busca de su esposa Wendy (Shelley Duvall), con el rostro desquiciado y una mueca macabra.

Precisamente esta instantánea es la que reproduce un comercial de 30 segundos de la bebida gaseosa Mountain Dew, que se estrenará durante el Super Bowl. Aunque el rostro que aparece en la publicidad no es precisamente el de Nicholson, sino el de Bryan Cranston, recordado actor de "Malcolm in the middle" y "Breaking Bad".

"Pido disculpas por cualquier daño que cause a la mente de cualquier persona, pero es divertido", señaló el actor al portal "Adweek". "Los comerciales para el Super Bowl son de mayor calidad, les dedican mucho tiempo, energía y dinero, y el público espera más de un comercial de este evento que de cualquier otra publicidad. Debido a esa expectativa, tienes que dejar la vara alta".

El comercial también parodia otras escenas de la cinta de Stanley Kubrick: la máquina de escribir, las gemelas en el pasillo y la sangre que sale de un ascensor.

La esperada final del Super Bowl, evento altamente apreciado por las empresas a nivel mundial, se realizará este domingo 2 de febrero.



Bryan Cranston en el comercial. Foto: Reproducción